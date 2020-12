Honor completa il distacco da Huawei: concluso un accordo con Microsoft

Dopo l’ufficializzazione della vendita di Honor da parte di Huawei, il brand ora indipendente ha deciso di giocare d’anticipo e risolvere subito il problema del sistema operativo dei propri computer portatili, laptop e notebook, concludendo un accordo importantissimo con Microsoft per l’utilizzo di Windows 10 a livello globale.

Stando infatti a quanto riportato da China Daily, la nuova società nata dopo la vendita del marchio Honor a un consorzio cinese di oltre 30 agenti e rivenditori è riuscita nell’intento di firmare questo accordo di cooperazione globale con Microsoft Corporation: ciò dovrebbe spianare la strada a una relazione con altri fornitori statunitensi come Qualcomm per ogni componente hardware necessaria nei prossimi dispositivi marchiati Honor in arrivo sul mercato.

Lo stesso CEO di Honor Zhao Ming ha dichiarato con una nota ufficiale: “Honor è lieta di aver raggiunto un accordo di cooperazione globale con Microsoft. Attraverso i sistemi operativi e le tecnologie tradizionali, porteremo ai consumatori prodotti PC con un design eccezionale, prestazioni potenti ed esperienza di prima classe. Honor insiste nel prendere i consumatori al centro e mantenere un atteggiamento completamente aperto e collaborerà con i partner della catena industriale globale”. Non solo, ma l’azienda prevede di spedire il notebook MagicBook Pro – di cui potete leggere la nostra recensione – proprio con Windows 10 in dotazione a partire da gennaio 2021.

Xiang Ligang, direttore generale dell'associazione Information Consumption Alliance, ha aggiunto al riguardo: “Con una società statunitense che collabora con Honor, è probabile che più aziende statunitensi saranno a bordo nel prossimo futuro, il che può risolvere meglio i problemi della catena di fornitura di Honor”. Insomma, questo segnale è già visto positivamente dalle aziende orientali in quanto potrebbe aprire a nuove strade di collaborazione dopo la tensione commerciale degli ultimi anni.

Tra l’altro, ricordiamo che il primo computer portatile presentato da Honor è stato il notebook da gaming Honor Hunter V700, lanciato sul mercato in tre varianti, tutte con CPU Intel Core di 10a generazione, GPU marchiate NVIDIA e SSD.