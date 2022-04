Honor conquista il mercato cinese: in un solo anno è diventato il brand più importante

HONOR continua a fare faville sul mercato domestico: se a fine 2021 HONOR è cresciuta del 253%, il brand cinese una volta strettamente legato a Huawei ora risulta essere addirittura il marchio numero uno del Dragone grazie a un aumento imponente delle vendite tra il Q1 2021 e il Q1 2022.

Le ultime analisi dettagliate proposteci da Canalys e pubblicate proprio oggi, venerdì 29 aprile 2022, parlano chiaro in merito all’intero mercato cinese: nella terra del Dragone i primi tre mesi del 2022 hanno visto una performance sotto le aspettative rispetto al resto del mondo, con spedizioni in calo del 18% su base annua e del 13% rispetto al trimestre precedente. Ciononostante, HONOR è riuscita a conquistare i consumatori cinesi tra gennaio e marzo 2022.

Il grafico che trovate in calce alla notizia ci mostra chiaramente come HONOR sia cresciuta in un solo anno: dopo il crollo di Huawei in seguito al ban statunitense abbiamo assistito a una spartizione degli utenti tra OPPO e vivo nel corso del 2021, con un picco per Apple negli ultimi mesi dell’anno scorso grazie al lancio di iPhone 13. Tuttavia, HONOR è riuscita ad avere la meglio su tutti passando da una quota del 5% circa dopo la rinascita al 20% del Q1 2022, affermandosi come il marchio smartphone numero uno in Cina.

Per l’esattezza si parla di 15 milioni di unità spedite nel Q1 2022 per una crescita annuale del 205%; in tutto questo OPPO si trova al secondo posto appena sopra ad Apple, seguite a ruota poi da vivo e Xiaomi. Amber Liu, analista di Canalys, ha dichiarato: “La correzione del mercato non è una sorpresa dopo un quarto trimestre poco brillante dello scorso anno. Di solito c'è un calo sequenziale della domanda e della produzione nel primo trimestre. La concorrenza tra i primi cinque fornitori è stata estremamente serrata poiché Huawei è svanita negli ultimi trimestri. Mentre la maggior parte dei principali fornitori ha allentato i nuovi lanci nel primo trimestre, HONOR è cresciuto in sequenza del 6%. Le sue nuove serie 60 e X30 hanno contribuito alle sue solide prestazioni mentre continuava a crescere nei canali offline”.

A proposito di HONOR, HONOR X8 è arrivato in Italia pochi giorni fa a 259,90 Euro.