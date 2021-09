Honor continua a crescere: è il terzo brand smartphone in Cina

Sin dalla sua separazione da Huawei, Honor ha cominciato ad agire rapidamente per tornare ai fasti di un tempo non solo in Cina ma anche in Occidente. Mentre a settembre abbiamo visto l’apertura del nuovo store online in Italia, le ultime analisi di mercato mostrano come Honor abbia superato Xiaomi e risulti il terzo brand smartphone nel paese.

Gli ultimi studi condotti dagli esperti di Counterpoint Research parlano chiaro: Honor è nella Top 3 dei maggiori marchi di smartphone in Cina, superata in ordine solo da OPPO e vivo. Il grafico di Counterpoint che trovate in calce all’articolo evidenzia chiaramente come la situazione è cambiata radicalmente per Honor: tra dicembre 2020 e gennaio 2021 la società ha mostrato il chiaro calo della quota di mercato dovuto dalla separazione dalla ex-società madre Huawei, ma a partire da aprile 2021 la ripresa è stata notevole, fino a raggiungere il 15% nell’agosto 2021.

Stando sempre al nuovo report pubblicato online, lo scorso mese ha visto un aumento del 18% delle vendite mensili, sempre considerando soltanto le vendite nel mercato domestico cinese. Un ruolo importante lo ha avuto la serie Honor 50 di fascia media, mentre la gamma ammiraglia Honor Magic 3 è stata accolta positivamente dalla critica e dal pubblico: il certificato IMAX Enhanced, apparso per la prima volta negli smartphone e in esclusiva Honor, assieme al pannello OLED FHD+, al chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus e ai Google Mobile Services sono stati fattori fondamentali nella definizione del successo di Magic 3.

Counterpoint Research prevede dunque un’intensificazione nella produzione di dispositivi da parte di Honor e nuovi modelli per risultare ancor più competitivo agli occhi della concorrenza e non solo. Sarà senza alcun dubbio interessante vedere come la società cinese riuscirà a gestire questa ripresa.