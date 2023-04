Honor, doppia offerta su Amazon: ben due smartphone al minimo storico!

Mentre Samsung Galaxy Z Fold 4 va in sconto su Amazon, un altro interessante smartphone, questa volta destinato alla fascia bassa del mercato Android, viene proposto in offerta dal colosso dell'ecommerce fondato da Jeff Bezos. Stiamo parlando dell'Honor Magic 5 Lite 5G, proposta entry level di Honor per il 2023, venduto a meno di 300 Euro.

Nello specifico, Honor Magic 5 Lite viene proposto al 15% in meno del prezzo di listino, pari a 329,90 Euro: a conti fatti, potrete portarvi a casa lo smartphone a soli 279,90 Euro. Un'ottima cifra, specie se consideriamo che il Magic 5 Lite è stato lanciato in Europa solo a metà febbraio 2023. Per giunta, al lancio il prezzo del device era molto più alto di quello attuale, poiché toccava i 389,90 Euro.

Se volete saperne di più sul telefono, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Honor Magic 5 Lite: vi basti però sapere che lo smartphone ha un SoC Qualcomm Snapdragon 695 e 6 GB di RAM, espandibile digitalmente con altri 5 GB, mentre la sua memoria interna è da 128 GB. La batteria è da 5.100 mAh, mentre il display è un OLED FullView da 6,67" con 120 Hz di refresh rate. Insomma, un'ottima proposta a meno di 300 Euro!

Altro smartphone in offerta è poi l'Honor 70 5G da 8 + 128 GB, che viene scontato da un MSRP di 459 Euro ad un prezzo di 359 Euro: il ribasso è anche in questo caso piuttosto consistente, pari al 22% del valore di listino. Addirittura, tanto per Honor 70 quanto per Honor Magic 5 Lite parliamo di un calo di prezzo che porta i due smartphone al minimo storico dal lancio, che per Honor 70 è avvenuto a settembre 2022.

In termini tecnici, lo smartphone ha un chip Snapdragon 778G Plus di Qualcomm, una RAM da 8 GB e uno storage da 128 GB, insieme alla ricarica rapida a 66 W e ad una buona batteria da 4.800 mAh. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad uno schermo OLED curvo da 6,67" con 120 Hz di refresh rate, che si accompagna ad un sensore triple-camera con lente principale da 50 MP. Se volete saperne di più, comunque, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Honor 70.