Gli Honor Earbuds 3 Pro sbarcano in Italia, tra ricarica rapida, IA e ANC Adattivo

Dopo un annuncio in tandem nel corso del lancio di Honor Watch GS3 al MWC 2022, finalmente le tanto attese HONOR Earbuds 3 Pro sono in arrivo anche in Italia per un lancio in grande stile della nuova generazione di auricolari TWS.

Si tratta di auricolari True Wireless di fascia alta, dotati di ANC adattivo e ricarica rapida 5C, proposti a un prezzo consigliato di 199,90 euro sullo store ufficiale a partire dal giorno 23 maggio 2022.

Come già spiegato da George Zhao, CEO di Honor Device, "Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro si spingono oltre, offrendo un'esperienza di ascolto di livello superiore [...] Il nostro obiettivo è quello di portare innovazione e valore ai consumatori di tutto il mondo, agli utenti che desiderano avere ogni giorno stile, qualità del suono e funzionalità".

Unici già per la ricarica, sono altrettanto primi per quel che riguarda la struttura interna. Infatti, sono dotati di un design coassiale a doppio driver, con driver dinamico da 11 mm e tweeter piezoelettrico in ceramica.

Con l'Adaptive ANC, l'esperienza di riduzione del rumore diventa intelligente e responsiva, passando da una modalità all'altra dinamicamente a seconda del contesto in cui ci si trova. Anche l'equalizzazione è ottimizzata dinamicamente dall'IA, grazie all'AI Leakage Compensation.

Infine, uno sguardo all'autonomia. Honor suggerisce ben 2 ore con appena 5 minuti di ricarica grazie alla tecnologia 5C. Inoltre la carica è in grado di arrivare al 65% in appena 10 minuti e non manca neanche il supporto alla tecnologia wireless.