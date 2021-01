Honor entrerà nel mondo della domotica coi suoi primi prodotti Smart Home

Come vi avevamo già anticipato, manca davvero pochissimo alla presentazione di Honor V40, che verrà svelato il 18 gennaio in un keynote dedicato. Insieme al nuovo flagship però l'azienda dovrebbe svelare anche altri prodotti ma nel corso dell'anno nella nuova collezione verranno inseriti anche i primi prodotti per la Smart Home di Honor.

I pochi dettagli emergono da un post su Weibo in cui un utente ha rivelato questo dettaglio ma anche che Honor cambierà il suo approccio alla vendita a partire dalla prima metà di quest'anno, proponendo nuovi prodotti a distanza ravvicinata l'uno dall'altro in piccole presentazioni multi-prodotto.

Per avere un quadro completo della situazione bisogna tornare a dicembre 2020, quando il CEO di Honor, Zhao Ming, disse che l'azienda avrebbe ingrandito la propria offerta portando sul mercato prodotti come notebook, tablet, router, schermi smart, headset e device IoT "dal design sbalorditivo e prestazioni eccezionali per fornire esperienze straordinarie ai consumatori".

In seguito alla definitiva separazione da Huawei, Honor si appresta anche a inaugurare la nuova piattaforma Honor Mall che sarà lanciata il 12 gennaio. Il primo device in vendita sul nuovo store di Honor sarà molto probabilmente proprio il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda.

Honor V40 5G verrà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1000 Plus e supporterà la ricarica rapida a 65W e la ricarica wireless a 50W.