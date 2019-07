Honor espande i suoi confini con 'Sharp Tech': in arrivo delle Smart TV

Sembra proprio che Honor abbia deciso di differenziarsi dalla concorrenza, grazie alla sua "Honor Vision" e al concetto di "Sharp Tech" recentemente annunciati dal CEO George Zhao durante la Global Mobile Internet Conference (GMIC) di Guangzhou. In parole povere, la società cinese espanderà i suoi confini oltre il mercato smartphone.

Innovazione e ricerca: queste sono le due parole chiave della nuova strategia di Honor, che mira a puntare a un target più giovane e a esplorare strade diverse da quelle già percorse in passato. "La commercializzazione del 5G in Cina è iniziata nel 2019, rappresentando una svolta per l'industria dei dispositivi intelligenti. Riteniamo che il 5G sia la chiave di questa nuova era della digitalizzazione, connettendo il mondo grazie all'Internet of Things. In linea con la nostra missione di creare un nuovo mondo intelligente che appartenga ai giovani, HONOR svela il concetto di 'Sharp Tech' per incoraggiare e consentire l’innovazione tecnologica" ha affermato George Zhao, Presidente di HONOR.

Le novità in casa Honor non riguarderanno però solamente il 5G e il CEO dell'azienda cinese ha infatti svelato che Honor punterà presto sul settore televisivo, annunciando "il primo schermo intelligente al mondo". Questi prodotti usciranno nel mese di agosto 2019 e sotto la scocca troveremo due interessanti componenti: il chipset intelligente Honghu 818 e la Smart Camera Pop-Up. Il primo è l'ultimo arrivo in casa Hisilicon e punta molto sul miglioramento dell'elaborazione delle immagini e della qualità audio, mentre la Smart Camera Pop-Up avrà una funzionalità NPU per il riconoscimento facciale.

Al momento non abbiamo informazioni più dettagliate in merito alle Smart TV di Honor, ma probabilmente arriveranno maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane.