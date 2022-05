Honor festeggia la Festa della Mamma con sconti fino a 230 Euro su tanti prodotti

La Festa della Mamma ormai è vicina e per l’occasione Honor ha deciso di lanciare le nuove promozioni che permettono di risparmiare fino a 230 euro su tantissimi prodotti.

Direttamente su HiHonor, infatti, è possibile godere di tanti sconti. Ad esempio, Honor X8 nella versione con 5 gigabyte di RAM e 129 gigabyte di storage è disponibile a 239,90 Euro piuttosto che 259,90 Euro di listino, fino al 15 Maggio 2022.

In sconto troviamo anche Honor 50: il modello con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria viene proposto al prezzo speciale di 349,90 Euro invece che 529,90 Euro con in bundle Honor Earbuds 2 Lite, con l’aggiunta di soli 1,90 Euro. La versione 8/256GB invece passa a 479,90 Euro invece che 599,90 Euro con in bundle Band 6 ed una custodia per smartphone con un’aggiunta di soli 1,90 Euro.

Honor 50 Lite, invece, è disponibile al prezzo di 229,90 Euro piuttosto che 299,90 Euro.

In sconto anche i MagicBook: MagicBook X15 al prezzo di 469,90 Euro invece che 649,90 Euro e MagicBook X14 a 559,90 Euro invece che 749,90 Euro.

Fronte indossabili, Honor MagicWatch 2 da 46mm passa a 119,90 Euroinvece che 199,90 Euro e quello da 42mm passa a 119,90 Euro al posto di 159,90 Euro.