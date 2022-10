Honor festeggia il secondo anniversario con gli Honor Days: tanti sconti su HiHonor

Honor celebra oggi il suo secondo anniversario da brand indipendente e per questa ragione ha deciso di lanciare gli Honor Days, dieci giorni di sconti disponibili su HiHonor su un’ampia gamma di prodotti.

Questa iniziativa è accompagnata da una lettera che Honor ha voluto indirizzare ai propri utenti, in cui spiega che in questi due anni “abbiamo consolidato la nostra presenza nel segmento premium di mercato, ampliando il nostro portafoglio prodotti, offrendo ai nostri consumatori un ecosistema di device al servizio delle persone e con una esperienza di uso senza precedenti. Questo è il DNA che scorre nelle vene di HONOR, frutto del duro lavoro in ricerca e sviluppo per offrire sempre il meglio a fianco di partner tecnologici leader del settore. Tra i nostri obiettivi, quello di voler crescere sempre di più, offrendo presto nuovi prodotti che - siamo certi - saranno distintivi nelle loro categorie. Forti di queste premesse, introdurremmo presto ulteriori novità, prima tra tutte a nuova e attesissima Dual Flagship Strategy”.

La compagnia si dice a conoscenza delle sfide che il futuro riserverà, ed è conscia del fatto che “la strada sarà impegnativa”.

Le promozioni sono disponibili direttamente sull’HiHonor Store di Honor: è possibile godere di 50 Euro di sconto extra direttamente nel carrello, ma non mancano gli sconti su smartphone, PC, smartwatch e prodotti indossabili come le EarBuds 3 Pro o Earbuds 2 Lite.