Honor in futuro tornerà a produrre smartphone con i servizi Google?

Honor è già al lavoro sulla prima gamma di smartphone post-separazione da Huawei, specialmente sul modello Honor V40 5G che ha visto posticipare il suo lancio, ma ci potrebbero essere grandi novità in futuro: l’azienda potrebbe infatti riuscire a ottenere nuovamente i permessi per utilizzare i servizi di Google nei prossimi telefoni.

Il rapporto di Kommersant, quotidiano russo dalla buona reputazione, avrebbe infatti ottenuto un’informazione importante da un insider riguardante il futuro degli smartphone firmati Honor in seguito alla scissione dal colosso di Shenzhen: in seguito a quest’ultima, infatti, Huawei concederà la presenza di AppGallery e degli Huawei Mobile Services solamente sui dispositivi già lanciati sul mercato, mentre per quelli futuri non ne garantirà l’accesso.

Honor V40 rientrerà tra quelli sviluppati e prodotti ancora sotto l’ala protettrice di Huawei, ma il futuro risulterebbe ancora incerto. Secondo gli insider e Kommersant, dunque, la opzione più quotata sarà quella di ricontattare Google e ottenere l’accesso ai suoi Mobile Services per i modelli Honor X11 e Honor 40. Considerato che di recente Honor ha concluso un accordo con Microsoft per l’utilizzo di Windows 10 a livello globale nei computer della società cinese – di cui recentemente è stato annunciato il modello MagicBook Pro 2021 -, una trattativa con l’azienda di Mountain View non è da escludere.

Nel mentre, Honor sta pensando anche al mondo della domotica, dato che a breve dovrebbe allargare l’offerta di prodotti IoT e non solo dedicati alla Smart Home. Inoltre, se volete sapere qualcosa in più sui laptop di casa Honor vi reindirizziamo alla recensione di MagicBook Pro.