Honor e Huawei portano le gesture di View 10 Lite su molti altri smartphone

Negli ultimi giorni, abbiamo avuto di la possibilità di provare Honor View 10 Lite (la recensione arriverà a breve). Ebbene, quest'ultimo presenta delle nuove gesture sviluppate dalla società cinese, che però arriveranno anche su molti altri smartphone. Vediamo assieme la lista completa.

In particolare, stando a quanto riportato anche dai colleghi di The Android Soul, i seguenti dispositivi di Honor/Huawei riceveranno tramite aggiornamento OTA le nuove gesture:

Tutta la gamma Huawei Mate 10

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3e

Huawei Maimang 7

Huawei Maimang 6

Huawei Enjoy 8 Plus

Huawei Enjoy 7S

Honor 10

Honor Note 10

Honor Play

Honor 8X/Honor View 10 Lite

Honor 8X Max

Honor 9i

Honor 9 Youth Edition

Honor Play 7X

Insomma, come potete vedere, le due società cinesi hanno deciso di rendere disponibile la nuova funzionalità anche per molti smartphone usciti diversi mesi fa. Questa arriverà tramite aggiornamento OTA (Over-the-air), anche se non tutti i succitati dispositivi verranno portati alla EMUI 9.0 basata su Android Pie. Nonostante questo, si tratta sicuramente di una buona notizia per i possessori di smartphone Honor/Huawei.

Inoltre, anche se non è citata nella lista, crediamo che anche la nuova gamma Mate 20 sarà compatibile con le gesture, anche se non abbiamo informazioni ufficiali in merito. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo, visto che la presentazione è fissata per le ore 17:00 italiane di domani 16 ottobre.