Honor, all'IFA di Berlino arriva la nuova colorazione Peacock Blue di Honor 90

A poche settimane dall’arrivo in Italia di Honor 90, in occasione dell’IFA 2023 Honor ha svelato la nuova edizione limitata Peacock Blue per la serie Honor 90 nei mercati europei.

Si tratta di una nuova scelta cromatica, ispirata ai colori vibranti della coda di pavone, che intreccia l’eleganza della natura con la tecnologia.

Honor specifica che non si tratta solo di una nuova colorazione, in quanto incarna la visione e la spiritualità del pavone. Il produttore specifica che non si tratta solo di un nuovo colore, in quanto “Incarna la visione e la spiritualità, qualità storicamente associate al pavone”, e la nuova limited edition Peacock Blue offre più di un semplice telefono, ma “presenta un’opera d’arte che unisce bellezza e funzionalità”.

HONOR ha anche annunciato che l'HONOR 90 ha vinto il prestigioso premio Best Buy Smartphone 2023-2024 dell'Expert Imaging and Sound Association (EISA), e proprio per celebrare tale vittoria ha deciso di lanciare a globale questa nuova colorazione.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di Honor 90.