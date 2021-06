Honor lancia gli auricolari EarBuds 2 SE: autonomia da urlo e ANC

Honor sembra non fermarsi più in questi giorni: dopo la presentazione di Honor 50, la prima serie di smartphone proposta sul mercato sin dalla scissione con Huawei, il brand asiatico ha presentato anche i suoi nuovissimi auricolari True Wireless Honor Earbuds 2 SE, anch’essi i primi dopo la separazione dall’ex azienda madre.

Gli Honor Earbuds 2 SE hanno un design in-ear ispirato allo stile delle Huawei FreeBuds 4i, con stelo e punte in silicone dalla finitura lucida disponibile nelle colorazioni Magic Night Black e Iceland White e custodia di ricarica rettangolare con angoli tondeggianti dalla batteria di 410 mAh che garantisce, assieme ai 55 mAh per auricolare, un totale di 32 ore di riproduzione – 10 ore senza contare le ricariche successive - senza tecnologia ANC attiva.

Oltre al punto forza dell’autonomia, infatti, troviamo l’ormai quasi standardizzata cancellazione attiva del rumore con modalità di trasparenza attivabile senza togliere gli auricolari e riduzione dei suoni circostanti con doppio microfono AI e tecnologia beamforming, ideale soprattutto durante le chiamate. Gli Honor Earbuds 2 SE offrono poi anche la possibilità di essere usati come microfono durante la registrazione di vlog con il telefono; inoltre, non manca la modalità di gioco a bassa latenza, ma solo per dispositivi con Magic UI 4.0 o versioni successive.

Si segnala infine la presenza di controlli touch integrati nello stelo di ciascun auricolare: un doppio tocco, per esempio, può riprodurre o mettere in pausa i brani attivi o accettare/terminare una chiamata. Con la pressione prolungata, invece, è possibile attivare e disattivare l’ANC. Se si desidera, però, è possibile cambiare la configurazione grazie all’app Honor Smart Life.

Questi auricolari sono ora disponibili per preordine sul sito ufficiale Honor per 469 Yen o circa 60 Euro al cambio attuale, con spedizioni che verranno avviate entro la fine di giugno, ma solo per i clienti in Cina. Non è noto nulla riguardo l’eventuale approdo in Occidente.

Rimanendo nel mondo Honor, il brand sarebbe al lavoro anche sul suo primo smartphone pieghevole Honor Magic X.