Honor lancia Honor 9A in Italia: batteria da 5000 mAh e tripla fotocamera a 149,90 Euro!

Nel corso della conferenza "Power your life, Live with Honor", Honor ha annunciato il lancio italiano dello smartphone Honor 9A, che sarà disponibile nella rete distributiva del nostro paese a partire da Luglio. Il punto cardine della scheda tecnica è la batteria da 5000 mAh, ma anche il prezzo ultraconveniente: 149,90 Euro!

Andiamo però per ordine e vediamo quali sono le specifiche tecniche.

Come dicevamo poco sopra, il punto forte del dispositivo è senza dubbio rappresentato dalla batteria da 5000 mAh, che secondo i dati diffusi dal produttore è in grado di garantire fino a 33 ore di chiamate in 4G, 35 ore di riproduzione video e 37 ore di riproduzione radio FM. Supportata anche la ricarica inversa, che permette di caricare altri dispositivi semplicemente poggiandoli sul retro.

Honor ha anche lavorato sul comparto audio, come confermato dall'altoparlante superiore dello smartphone che garantisce un miglior controllo del volume ed una distorsione minore. E' presente anche un sistema battezzato Smart PA con uscita vocale fino ad 88dB, Huawei Histen 6.0 e Party Mode.

A livello software è presente Android 10, con Huawei App Gallery, mentre la memoria interna è da 64 gigabyte, espandibile tramite scheda microSD fino a 512GB.

Il comparto fotografico di Honor 9A è caratterizzato da tre fotocamere posteriori, composte da una lente principale da 13 megapixel, un grandangolo da 5 megapixel ed un obiettivo da 2MP di profondità. La fotocamera frontale è invece da 8MP, integrata nel display a goccia FullView da 6,30 pollici.

Honor 9A sarà disponibile dal 1 Luglio nelle colorazioni Midnight Black, Ice Green e Phantom Blue a 149,90 Euro. Dal 1 al 15 del prossimo mese però sarà possibile risparmiare 20 Euro su HiHonor.