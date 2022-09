Honor lancia Honor X8 5G, il nuovo smartphone con batteria da 5000 mAh

Honor annuncia oggi il lancio del nuovo smartphone della gamma Serie X, l’Honor X8 5G. Si tratta di uno smartphone che, come suggerisce il nome, è in grado di offrire anche la potenza del 5G e basato sulla piattaforma Snapdragon 480 Plus 5G, oltre che di una batteria da 5000 mAh.

Il dispositivo è inoltre dotato dell’Anti-Aging Engine, che garantisce un’esperienza d’uso fluida ed affidabile fino a 36 mesi. A ciò si aggiunge l’Honor RAM Turbo (6GB+2GB), la tecnologia proprietaria di Honor che sposta parte della memoria flash nella RAM. A livello di memoria invece è disponibile con massimo 128 gigabyte di memoria, quanto basta per email, documenti di lavoro, film, video e file di grandi dimensioni.

La batteria è da 5000 mAh e secondo i dati ufficiali di Honor offre fino a 20 ore di streaming video online o 13 ore di gioco con una carica completa. Presente anche l’Honor SuperCharge cablato da 22,5W che supporta tre ore di riproduzione video dopo soli dieci minuti.

Lo schermo è a 90Hz ed è dotato anche di funzioni avanzate per la protezione degli occhi, tra cui una modalità eBook ed una modalità scura.

A livello fotografico, Honor X8 5G vanta una configurazione a tripla camera con lente principale da 48 megapixel, marco e di profondità. Presente anche una modalità notturna con un algoritmo d’immagine avanzato che garantisce l’acquisizione di foto più cristalline.

HONOR X8 5G è disponibile per il pre-order con uno sconto di €20,00 dal 2 all’8 settembre in Italia a partire da €269,90 a questo link , mentre prossimamente arriverà anche nei listini TIM e WindTre.