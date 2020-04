Honor lancia il nuovo negozio HiHonor in Italia, con Honor 9X Pro e 20e in offerta

E' online da oggi il nuovo e-commerce ufficiale di Honor in Italia, HiHonor, che propone già una ricca selezione di prodotti ed offerte anche sugli ultimi smartphone annunciati, tra cui Honor 9X Pro, Honor 20e ed Honor MagicWatch 2.

Honor 9X Pro è disponibile in offerta a 199,90 Euro al posto di 249,90 Euro. Acquistandolo tra il 16 e 17 Aprile si avrà diritto ad un coupon sconto del valore di 50 Euro.

Honor 20e, invece, sarà in promozione con un'offerta lampo a tempo limitato: dal 18 al 19 Aprile sarà possibile acquistarlo a 149,90 Euro e successivamente a 159,90 Euro dal 20 al 23 Aprile.

Disponibile da oggi in promozione su HiHonor anche Honor MagicWatch 2 nelle versioni da 46 e 42mm.

Sono però disponibili anche promozioni speciali sugli altri prodotti Honor: Honor 20 dal 16 al 18 Aprile potrà essere acquistato a 269,90 Euro, ed Honor 20 Pro a 369,90 Euro, mentre Honor 20 Lite a 179,90 Euro fino al 23 Aprile. Magic Watch 1, Honor 10 Lite e il best buy degli smart band HONOR Band 5 a €29.90 in offerta lampo più un voucher per la spedizione gratuita del prodotto.

Honor lancia oggi anche altri prodotti non ancora disponibili in Italia: Honor Band 5 Sport passa a 24,90 Euro, le cuffie Honor Sport Pro a 39,95 Euro, le casse Honor Mini Speaker a 24,90 Euro ed honor Bluetooth Earphone a 29,90 Euro al posto di 69,90 Euro.