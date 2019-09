Honor lancia le offerte per il Back to School: sconti su tanti smartphone

E' ormai giunta al termine l'estate, e le varie catene di distribuzione e produttori stanno proponendo offerte sui vari dispositivi. Dopo Microsoft, anche Honor ha deciso di partecipare all'evento, con tanti sconti imperdibili.

Honor View 20 da 256GB ad esempio può essere portato a casa a 449,90 Euro, con tanto di selfie stick in regalo. Si tratta di un risparmio importante, di quasi 200 Euro rispetto al prezzo di listino, e l'offerta sarà disponibile fino al 15 Settembre sullo store ufficiale di Honor.

Honor View 20 Lite invece fino al 19 è disponibile a 199 Euro nei punti vendita Unieuro aderenti in tutta Italia, mentre dallo scorso 29 Agosto fino all'11 Settembre Honor 10 Lite passa a 179 Euro. Quest'ultima promozione è però disponibile solo presso i punti vendita Euronics che hanno scelto di prendere parte all'evento promozionale.

Sui siti web delle rispettive catene l'offerta non sembra essere attiva. Evidentemente quindi è necessario rivolgersi ai negozi fisici per poter accedere ai prezzi promozionali.

Nella giornata di ieri ha preso anche il via il Riparti alla Grande di Amazon, una versione in salsa italiana del Back to School americano, che come il Black Friday e Cyber Monday è ormai entrato nell'immaginario collettivo anche del nostro paese.