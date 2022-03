Honor lancia le offerte per la Festa del Papà: fino al 50% di sconto su tanti prodotti

Quando mancano otto giorni alla Festa del Papà, Honor lancia un nuovo volantino per omaggiare i papà e permette di godere di un’ampia gamma di promozioni fino al 20 Marzo 2022. Protagonisti sono smartphone, smartwatch, PC ed accessori.

Direttamente nella pagina del sito web di Honor, infatti, è possibile scorrere le tantissime offerte. Honor 50, nella versione 6/128GB è disponibile a 399,90 Euro invece che 529,90 Euro, con in regalo una cover. La variante 8/256Gb invece passa a 499,90 Euro al posto di 599,90 Euro: in questo caso si otterrà una cover per PC in regalo. Honor 50 lite 6/128Gb, invece, passa al prezzo speciale di 249,90 Euro invece che 299,90 Euro.

Protagonisti anche gli Honor MagicBook: Honor MagicBook X15 può essere acquistato a 499,90 Euro invece che 649,90 Euro, con le Earbudfs 2 Lite in regalo, mentre MagicBook X14 passa a 569,90 Euro al posto di 749,90 Euro.

Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, MagicWatch 2 da 46mm viene proposto a 99,90 Euro al posto di 179 Euro, sia perla versione black che brown.

Honor Band 6 invece è disponibile a 49,90 Euro, mentre Honor Earbufs 2 Lite vengono proposte a 69,90 Euro invece che 99,90 Euro.

Per scorrere le promozioni vi rimandiamo alla pagina ad hoc.