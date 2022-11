HONOR lancia offerte flash per il Black Friday 2022: sconti su smartphone e laptop

Il Black Friday 2022 è qui: le catene di negozi in Italia stanno già proponendo le grandi offerte di novembre da qualche settimana, ma oggi è il vero, autentico venerdì di offerte shock. In questa occasione, dunque, HONOR annuncia 4 giorni di offerte imperdibili sulla sua line-up di prodotti.

Fino al 28 novembre prossimo sul sito ufficiale HONOR potrete trovare molti dispositivi del brand cinese a prezzi molto vantaggiosi, a partire dallo smartphone HONOR Magic4 Lite 4G venduto a 219,90 euro al posto di 349,90 euro. Con la sua batteria da 4.800 mAh con ricarica a 66W è un portento lato autonomia, mentre lo schermo da 6,81 pollici avvolge l’utente con il rapporto schermo-corpo del 94%.

Il computer portatile HONOR Magicbook 16 scende invece a 679,90 euro contro i 999,90 euro consigliati di listino: in questo caso troviamo un display IPS HONOR FullView da 16,1 pollici, processore AMD Ryzen serie 5000, 512GB di storage e 16GB di RAM dual-channel. Insomma, offre tutto il necessario per un equilibrio tra performance e design elegante.

HONOR propone però anche lo smartphone HONOR X8 5G a 249,90 euro al posto di 289,90 euro con custodia trasparente in TPU praticamente in regalo. O ancora, non si deve lasciar scappare il bundle composto da HONOR 70 e smartwatch HONOR Watch GS 3 a 499,90 euro al posto di 769,80 euro: un risparmio come questo per avere smartphone e orologio smart di ultima generazione è davvero imperdibile.

In chiusura, vi rimandiamo proprio alla recensione di HONOR 70.