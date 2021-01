Honor lancia i Saldi Invernali 2021: sconti fino al 73% su smartphone e altro

Non ci sono solamente sconti su dispositivi Apple in queste ore. Infatti, Honor ha deciso di lanciare l'iniziativa "Saldi Invernali 2021", che propone degli sconti fino al 73% su smartphone e altri dispositivi. Le offerte termineranno tra un po' di giorni, quindi potrebbe interessarvi darci un'occhiata sin da subito.

Potete trovare tutti i dettagli direttamente sul sito ufficiale di Honor, che mette in mostra le promozioni lanciate dal brand cinese. Giusto per farvi qualche esempio in merito ai prodotti scontati in queste ore da Honor, riportiamo di seguito una selezione delle principali offerte relative ai "Saldi Invernali 2021". Al momento in cui scriviamo, il portale ufficiale dell'azienda cinese riporta che gli sconti termineranno tra 10 giorni, quindi il 31 gennaio 2021.

Honor Saldi Invernali 2021: 5 offerte su smartphone e smartwatch

Honor 9A : 119,90 euro (al posto di 149,90 euro, risparmio di 30 euro);

: 119,90 euro (al posto di 149,90 euro, risparmio di 30 euro); Honor 9X Lite : 159,90 euro (in precedenza 199,90 euro, sconto di 40 euro);

: 159,90 euro (in precedenza 199,90 euro, sconto di 40 euro); Honor MagicWatch 2 42 mm : 99,90 euro (al posto di 159,90 euro, risparmio di 60 euro);

: 99,90 euro (al posto di 159,90 euro, risparmio di 60 euro); Honor Watch Magic + Classic Earphone : 69,90 euro (in precedenza 229,80 euro, sconto di 159,90 euro);

: 69,90 euro (in precedenza 229,80 euro, sconto di 159,90 euro); Honor Watch GS Pro + Bluetooth Sport Earphone: 169,90 euro (al posto di 319,80 euro, risparmio di 149,90 euro).

Insomma, Honor ha lanciato diversi sconti interessanti sui suoi dispositivi. Se volete approfondire alcuni dei prodotti citati, potete farlo mediante la nostra recensione di Honor MagicWatch 2, nonché attraverso quella di Honor Watch GS Pro.