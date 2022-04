Honor lancia la nuova serie di MagicBook AMD da 14 e 15 pollici con Ryzen 5 5500U

Honor annuncia oggi il lancio della nuova serie Honor MagicBook basata sul processore AMD Ryzen 5 5500U e sulla grafica AMD Radeon. I laptop sono dotato di un corpo compatto ed ultrasottile e di Eye Conform Full View Display che offre una maggiore protezione degli occhi.

A partire da oggi 14 Aprile 2022 è disponibile in preordine la nuova serie Honor MagicBook 14 con un coupon di 150 Euro (valido dal 21 al 28 Aprile 2022), mentre l’acquisto potrà essere completato dal 21 Aprile 2022 al prezzo di 749 Euro su HiHonor.

Honor MagicBook 15 è già in preordine dal 7 Aprile con un coupon di 200 Euro (valido da oggi al 21 Aprile), mentre potrà essere acquistato a partire da oggi al prezzo di 799,90 Euro sempre su Hihonor.

"Con un focus strategico sull'innovazione, la qualità del prodotto e il servizio, HONOR si impegna a sviluppare una tecnologia che dia potere alle persone in tutto il mondo. A testimonianza di ciò, la serie HONOR MagicBook si configura come l’insieme di device portatili innovativi e potenti, progettati per aiutare gli utenti ad eccellere nel loro lavoro quotidiano e nella vita domestica", afferma George Zhao,CEO di HONOR Device Co, Ltd. "Alimentato dal potente processore AMD Ryzen 5 3600 e dalla grafica AMD Radeon, l'ultima serie HONOR MagicBook offre prestazioni sorprendenti e un'esperienza utente senza interruzioni, perfetta per coloro che richiedono la tecnologia best-in-class per potenziare la loro giornata”.