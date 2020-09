Honor lancia ufficialmente il suo primo laptop da gaming: ecco Hunter V700

Dopo il primo annuncio del 6 settembre da parte di Honor in occasione dell’edizione 2020 dell’IFA di Berlino, ora il notebook da gaming Honor Hunter V700 si è finalmente mostrato al pubblico: è il primo computer portatile da gaming dell’azienda cinese, un successore decisamente più d’alto livello rispetto alla serie MagicBook.

Honor Hunter V700 sarà innanzitutto disponibile in tre varianti, tutte con CPU Intel Core di 10° generazione e GPU marchiate NVIDIA e SSD:

Processore Intel Core i5-10300H, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti e 512GB di memoria interna;

Processore Intel Core i7-10750H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 e 512GB di storage;

Processore Intel Core i7-10750H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 e 1TB di memoria interna;

A finire la lista di componenti hardware sono 16GB di RAM DDR4; sotto la scocca quindi figurano componenti niente male, per un prodotto che – almeno, sulla carta – risulta essere interessante e competitivo. Fuori dalla scocca invece vediamo un display IPS LCD da 16.1 pollici con refresh rate di 144Hz, risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel e bordi spessi soltanto 4.7mm. Il punto di massimo spessore del portatile, invece, misura 19.9mm.

A garantire prestazioni ottime e una maggiore longevità è anche il design “Wind Valley” per la dissipazione del calore con due ventole da 12V che, stando a quanto dichiarato da Honor stessa, permetterà al laptop di mantenere temperature inferiori rispetto a molti competitor: gli stress test pubblicati dall’azienda infatti mostrano che ha raggiunto un massimo di 89°C anche con il processore alla velocità massima di 5GHz, mentre la tastiera raramente ha raggiunto i 48°C.

Lato connettività invece abbiamo una porta HDMI 2.0, due USB 3.2, una USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 6 e jack per cuffie e auricolari accanto al foto per la ricarica della batteria da 56Wh all’interno del computer. Inoltre, Honor Hunter V700 avrà una funzione wireless inedita che permetterà di condividere i propri giochi preferiti per mobile direttamente con il portatile, giocandoci anche con tastiera e mouse.

L’unico dettaglio che forse non piacerà a tutti gli interessati al nuovo laptop Honor: questo prodotto sarà disponibile soltanto in Cina e non si sa se e quando arriverà nel resto del mondo. In ogni caso, i prezzi per le tre varianti sono rispettivamente pari a 7.499 CNY (1.110 dollari al cambio attuale), 8.499 CNY (o 1.257 dollari) e 9.999 CNY (o 1.480 dollari).