Honor lancia una nuova offerta: sconto sul prossimo top di gamma agli iscritti ad HiHonor

Interessante promozione lanciata da Honor a tutti coloro che hanno intenzione di acquistare il prossimo smartphone top di gamma della compagnia, che sarà presentato il prossimo 15 Maggio a Londra. La società ha annunciato, attraverso un comunicato giunto in redazione, che regalerà un buono sconto sull'acquisto del dispositivo.

Il funzionamento è molto semplice: la promozione è aperta a tutti coloro che si registreranno al sito web entro il 15 Maggio.

Il meccanismo per usufruire della promo è semplice: per ricevere il codice sconto per l’acquisto del nuovo flagship Honor, è necessario registrarsi sull’e-commerce ufficiale HiHonor, raggiungibile attraverso questo indirizzo, fino al 15 maggio, giorno del lancio ufficiale.

Si tratta senza dubbio di una promozione molto interessante attraverso cui Honor mira a fidelizzare ulteriormente la propria clientela.