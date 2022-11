Honor, lanciato il pieghevole Magic Vs in Cina: è il più leggero al mondo!

Solo la scorsa settimana vi abbiamo parlato dell'imminente lancio di Honor Magic Vs. Oggi, puntuale come un orologio svizzero, il nuovo smartphone pieghevole di fascia alta di Honor è arrivato sul mercato cinese, ed è pronto a spingere il settore foldable verso un salto generazionale in termini di design e potenza.

La grande novità di Honor Magic Vs sta nel design della sua cerniera superleggera e senza ingranaggi, che contribuisce a ridurre lo spessore dello smartphone, pari a soli 12,9 millimetri, e il suo peso, che si attesa sui 261 grammi: un vero e proprio record, che rende Magic Vs il foldable più leggero mai messo in commercio. Inoltre, la nuova cerniera permette allo smartphone di resistere a più di 100.000 pieghe, ovvero a circa dieci anni di utilizzo.

In termini di display, parliamo di uno schermo interno da 7,9" e di uno esterno da 6,45", con un rapporto schermo/corpo del 90%. I due schermi dello smartphone, poi, hanno entrambi un refresh rate fino a 120 Hz e il supporto per un totale di 1,07 miliardi di colori.

Sotto la scocca dello smartphone, invece, troviamo un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, insieme ad una RAM da 8 o da 12 GB, a seconda del modello prescelto dall'utente, e di uno storage da 256 o da 512 GB. In termini di batteria, invece, il device possiede un'ampia cella energetica da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata a 66 W.

Infine, lato fotocamere lo smartphone è dotato di una fotocamera principale Sony IMX800 da 54 MP, di un ultra-grandangolo da 50 MP e di una lente macro da 8 MP con zoom ottico 3x: una serie di lenti da far invidia ad uno smartphone non pieghevole di fascia alta, dunque. Inoltre, le immagini vengono processate da un'IA proprietaria della compagnia cinese, l'Honor Image Engine.

Sfortunatamente, per ora Honor Magic Vs arriverà solo in Cina, al prezzo di 7.499 RMB, ovvero circa 1.010 Euro. Non ci sono conferme su un futuro arrivo del device in occidente, anche se il programma Honor Dual Flagship ci fa sperare che il device possa debuttare, magari nel 2023, anche in Europa.