Honor, lancio posticipato per V40 5G: nel frattempo, compare un video

Honor sembra proprio avere nel cassetto delle novità per gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili. Infatti, nelle ultime ore online si sta parlando dei prossimi lanci da parte del brand.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, l'azienda cinese ha deciso di rinviare l'evento di presentazione dello smartphone Honor V40 5G. I motivi a quanto pare sarebbero da ricercarsi in problemi relativi all'allestimento del tutto. In ogni caso, il rinvio è solamente di pochi giorni: si passa dal 18 gennaio 2021 al 22 gennaio 2021. Insomma, non dovremo in realtà attendere molto. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che la presentazione avverrà in Cina.

Nel frattempo, è trapelato online un presunto video hands-on relativo allo smartphone (potete vederlo mediante il player presente qui sopra, il video è stato ricaricato da Sparrows News). Stando alle indiscrezioni, sul retro dovremmo trovare una quadrupla fotocamera da 50 MP + 8MP (ultra-wide) + 2MP (laser focus) + 2MP (per le macro). Sotto la scocca dovrebbe invece esserci un processore MediaTek Dimensity 1000+. Le restanti indiscrezioni lasciano intendere che ci sia il supporto alla ricarica cablata a 66W e alla ricarica wireless a 55W.

Per il resto, vi ricordiamo che Honor è pronta a tornare, dopo la separazione da Huawei, anche attraverso molti altri prodotti.