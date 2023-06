Honor, leakate tutte le uscite estive: c'è anche il pieghevole Magic V2

È dai tempi dell'evento Honor del MWC 2023 che il gigante cinese non si sbottona sui suoi prossimi prodotti in uscita. Archiviato il lancio della linea Magic5 dell'azienda, però, pare che un leak abbia svelato tutte le release estive targate Honor, che potrebbero vedere il ritorno in pompa magna della proposta foldable della compagnia.

Il tipster Digital Chat Station ha infatti svelato su Weibo che Honor Magic V2 è in arrivo: si tratta del foldable a portafoglio dell'azienda cinese, che secondo Digital Chat Station verrà lanciato (ovviamente per ora solo in Cina) il 12 luglio. Considerato che Honor Magic VS è arrivato in Italia a inizio maggio, dopo un lancio cinese nella seconda metà del 2022, è improbabile che Magic V2 debutti in Europa prima del 2024 inoltrato.

Per di più, Honor Magic V2 avrà due varianti che differiranno anche per quanto riguarda il chipset: quella a prezzo più basso, infatti, sarà dotata di un SoC Snapdragon 8+ Gen1, mentre quella di fascia più alta monterà uno Snapdragon 8 Gen2 di nuova generazione. Lo smartphone sarà disponibile in più tagli di RAM e memoria interna, fino ad una configurazione massima con 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, Digital Chat Station ha spiegato che Honor Magic V2 avrà una fotocamera da 108 MP e supporterà la ricarica rapida wireless da 50 W, insieme a quella cablata da 66 W (già supportata da Honor Magic Vs). La batteria, infine, sarà da 5.000 mAh, mentre lo schermo sarà un display LTPO con refresh rate a 90 Hz.

Il 5 luglio, invece, sarà la volta di Honor X50, il mediogamma di Honor per la seconda metà del 2023 e la prima del 2024. La release del device avverrà a circa dieci mesi da quella del predecessore, l'Honor X40, che è arrivato in Cina a settembre 2022. In ogni caso, l'Honor X50 sarà lanciato con un SoC Snapdragon 6 Gen1, una RAM fino a 16 GB e una memoria fino a 512 GB.

Lo schermo di Honor X50 sarà un display AMOLED da 6,78" (contro i 6,67" dell'Honor X40) con risoluzione FullHD+. Anche la proposta midrange della compagnia cinese avrà una lente primaria da 108 MP, che si accompagnerà ad un sensore macro da 2 MP e ad una doppia selfie-camera frontale. Tuttavia, pare proprio che Honor X50 sarà un battery-phone, grazie alla sua cella da ben 5.800 mAh, che si accompagnerà però ad una ricarica rapida a soli 35 W.