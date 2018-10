Honor Magic 2: lo smartphone senza bordi e notch verrà presentato il 31 ottobre

Il sogno proibito di molti appassionati di smartphone è un dispositivo senza bordi e senza notch, che finora non si è ancora visto sul mercato. Tuttavia, vi ricorderete sicuramente che Honor aveva presentato un prototipo di questo tipo, denominato Magic 2, durante l'IFA 2018. Ebbene, quest'ultimo verrà annunciato il prossimo 31 ottobre.

In particolare, George Zhao, presidente di Honor, aveva fatto vedere il succitato prototipo sul palco, mostrando anche il meccanismo di scorrimento per far fuoriuscire la fotocamera anteriore e gli altri sensori. Inoltre, per l'occasione, era stato confermato che Magic 2 monta un processore Kirin 980, che a quanto pare è in grado di superare superare di gran lunga Qualcomm Snapdragon 845 per quanto riguarda le prestazioni in ambito di gaming. Non dovrebbe mancare il supporto alla tecnologia di ricarica rapida a 40W.

L'annuncio della data di presentazione è arrivato mediante il sito ufficiale dell'azienda, con l'evento che ovviamente si terrà in Cina. Non sappiamo se lo smartphone arriverà o meno anche in Italia, ma sicuramente sarà interessante vederlo più da vicino. Insomma non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech, non mancheremo sicuramente di tenervi aggiornati in merito.

Nel frattempo, qui sopra potete vedere un video teaser.