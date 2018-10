Honor Magic 2: trapela un secondo video dello smartphone con display all-screen

Con l'avvicinarsi della data di presentazione, fissata per il prossimo 31 ottobre, continuano a emergere online nuovi dettagli legati allo smartphone Honor Magic 2, mostrato inizialmente nel contesto dell'edizione 2018 dell'IFA di Berlino.

In particolare, lo smartphone ha catturato sin da subito l'attenzione del pubblico per via del suo design all-screen, ovvero senza cornici e senza notch. Infatti, Honor Magic 2 dispone di un meccanismo a scorrimento manuale che fa fuoriuscire a pop-up la fotocamera e i vari sensori frontali.

Inoltre, è già stato confermato che Magic 2 monta un processore Kirin 980, che a quanto pare è in grado di superare superare di gran lunga Qualcomm Snapdragon 845 per quanto riguarda le prestazioni in ambito di gaming. Non dovrebbe mancare il supporto alla tecnologia di ricarica rapida a 40W, introdotta con la prima generazione della gamma Magic di Honor.

Insomma, un dispositivo particolarmente interessante. Non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più. Nel frattempo, però, nel tempo trascorso tra l'IFA e la presentazione, la società cinese non è sicuramente rimasta a guardare, immettendo sul mercato diversi modelli interessanti. In particolare, vi consigliamo di dare una sguardo ravvicinato al nuovo Honor View 10 Lite, che nella nostra recensione si è comportato piuttosto bene.



Qui sopra potete vedere il video teaser trapelato online, che sembra confermare tutte le informazioni.