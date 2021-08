Honor Magic 3 avrà la tecnologia IMAX Enhanced: sarà il primo smartphone a ottenerla

Il 12 agosto sarà la giornata in cui Honor Magic 3 verrà presentato al pubblico, mostrando così quali sono i frutti del lavoro della società cinese in seguito alla scissione da Huawei e ai nuovi accordi con le aziende partner occidentali. Tra queste, in particolare, a quanto pare rientra anche la IMAX Corporation con la tecnologia IMAX Enhanced.

Sul social network cinese Weibo, infatti, Honor stessa a due giorni dal lancio ha annunciato una partnership con IMAX Enhanced tramite il suo account ufficiale pubblicando l’immagine teaser che potete trovare in calce alla notizia: il richiamo alla bobina di film è chiaro, ma in realtà indica allo stesso modo la configurazione di una telecamera circolare che l’azienda cinese ha già reso nota con i primi teaser di Honor Magic 3 pubblicati in rete.

Assieme al nome del prodotto e alla data di presentazione, però, appare il logo IMAX Enhanced, frutto del lavoro congiunto tra IMAX e DTS, società americana esperta in tecnologie audio. Entrambi i nomi sono ben noti nell’industria cinematografica per la qualità delle tecnologie da loro offerte, ma IMAX Enhanced è un sistema ancora relativamente nuovo: esso è infatti disponibile solo in un numero estremamente limitato di TV e proiettori, dove consente di riprodurre contenuti HDR 4K con audio DTS su display HDR10+. In altre parole, Honor Magic 3 sarà il primo smartphone in assoluto a dotarsi di questa tecnologia che, quindi, eleverà il dispositivo tra i migliori per quanto riguarda l’esperienza audio-video.

Tra le altre specifiche tecniche, invece, si parla per ora del chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus di fascia alta con clock massimo a 3 GHz, fotocamera di grandi dimensioni con supporto allo zoom 100x, ricarica rapida cablata da 66 W, display AMOLED da 6,76 pollici e potenzialmente anche la fotocamera frontale sotto al display. Trattandosi di semplici voci di mercato, però, consigliamo di prenderle con le pinze in attesa dell’evento del 12 agosto 2021.

Nel mentre, negli Stati Uniti un gruppo di politici Repubblicani sta discutendo su un possibile ban anche per Honor, in quanto secondo loro rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza del Paese esattamente come l’ex azienda madre Huawei.