Honor Magic 3 e Magic 3 Pro ufficiali: Snapdragon 888+ e focus sulla fotocamera IMAX

Gli smartphone Honor Magic 3 e Magic 3 Pro di fascia alta della società cinese sono ufficiali: nella giornata odierna il brand ha presentato entrambi i modelli svelando specifiche tecniche e prezzi sul mercato orientale. In attesa dell’approdo nel resto del mondo, dunque anche in Italia, vediamo come sono e quali sono i punti di forza.

Partiamo dagli elementi in comune: il display in dotazione è un pannello OLED curvo da 6,76 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120Hz, per un rapporto scocca-schermo del 94,82%. Non mancano il supporto all’HDR10+ e il notch a pillola collocato in alto a sinistra per ospitare la fotocamera selfie da 13 megapixel assieme a un sensore di profondità 3D ToF per lo sblocco facciale.

Sotto la scocca invece figurano il chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus d’ultima generazione e una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W e wireless da 50 W, mentre i tagli di memoria sono da 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione. Lato software, il sistema operativo in dotazione è Android 11 con Magic UI 5 e non mancano i Google Mobile Services.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, invece, oltre alla suddetta lente per i selfie si segnala la presenza su entrambi i modelli di un modulo principale Sony IMX 766 da 50 MP assieme a un sensore monocromatico da 64 MP e un ultra-grandangolare da 13 MP; su Honor Magic 3 Pro, però, figura anche un modulo teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3,5x e zoom digitale fino a 100x.

A potenziare ulteriormente i sensori è la partnership con IMAX Enhanced che offre in esclusiva e per la prima volta in ambito smartphone funzionalità di registrazione video cinematografiche che supportano il formato LOG, miglioramenti nella qualità dell’immagine, novità inedite nell’editing in post-produzione e ben otto profili di gradazione del colore 3D LUT. Infine, Honor Magic 3 ha una protezione IP54 e Honor Magic 3 Pro, invece, gode della certificazione IP68.

Per quanto riguarda i prezzi europei ci sono già i numeri ufficiali condivisi dal CEO George Zhao: Honor Magic 3 verrà venduto a 899 Euro con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione; Honor Magic 3 Pro invece partirà da 1.099 Euro per la stessa impostazione e arriverà a 1.499 Euro per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Per la disponibilità, invece, bisognerà attendere ulteriori dichiarazioni.

Nel mentre si attende anche il fantomatico Honor Magic X, il primo smartphone pieghevole del brand asiatico.