Honor Magic 4 debutterà al MWC 2022, è ufficiale: cosa aspettarsi

Lo scorso gennaio Honor ha confermato la presenza al Mobile World Congress 2022 di Barcellona, il quale si terrà tra il 28 febbraio e il 3 marzo. Le voci di mercato parlavano del debutto europeo dello smartphone pieghevole Honor Magic V ma, in realtà, in tale contesto Honor presenterà la serie di smartphone Magic 4.

La conferma è giunta proprio in queste ore tramite la società stessa, in un report ripreso poi anche dai colleghi di GSMArena. L’immagine che trovate in copertina e in calce alla notizia è solo un frame del piccolo video teaser mostrato dal produttore cinese, il quale ha già chiarito l’intenzione di puntare le fiches sul comparto fotocamera. Il filmato in questione, infatti, mostra un sensore e fa sentire il classico rumore dello scatto di una fotografia.

Al momento non sono noti dettagli tecnici ufficiali, ma si vocifera la dotazione di una lente principale da 50 megapixel e di un altro sensore ultra-grandangolare con la medesima risoluzione. Sotto la scocca, invece, è già confermata la presenza del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, l’ultimo top di gamma rilasciato sul mercato dal noto produttore statunitense. In assenza di altre informazioni, però, non ci resta che attendere pazientemente l’annuncio ufficiale in Europa per le 13:00 ore italiane del 28 febbraio 2022.

Un report di fine gennaio ha anche mostrato dati spettacolari per il brand, cresciuto del 253,4% rispetto al Q4 2020.