Honor Magic 5, tutto pronto: il flagship con Snapdragon 8 Gen2 arriva a fine novembre

Honor è il brand più importante nel mercato cinese e si è ritagliato una nicchia di utenti molto affezionati anche in Italia, specie negli ultimi anni. Per questo, negli ultimi mesi gli occhi dei fan sono stati puntati sul flagship Honor Magic 5, che ora si appresta a diventare ufficiale.

Con l'immagine che trovate in calce, infatti, Honor ha ufficializzato il lancio di Magic 5, che si terrà lunedì 28 novembre alle 14:30 cinesi, ovvero alle 7:30 italiane. Sfortunatamente, come spiega il titolo dell'evento di lancio, ovvero "Honor Flagship Product China Launch Event", il nuovo smartphone verrà inizialmente presentato solo per il mercato cinese, anche se ciò non significa che in futuro non arriverà in Italia.

In ogni caso, stando ai rumor, Honor Magic 5 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2, risultando dunque uno dei primi smartphone Android a dotarsi del nuovissimo chip di Qualcomm: con ogni probabilità, prima di Honor solo Xiaomi annuncerà uno smartphone dotato di Snapdragon 8 Gen2, che dovrebbe essere il suo Xiaomi 13. In ogni caso, vi ricordiamo che lo Snapdragon 8 Gen2 sarà presentato da Qualcomm durante lo Snapdragon Summit del 15-17 novembre.

Oltre al nuovo SoC di Qualcomm, Magic 5 dovrebbe essere dotato di uno schermo da 6,8", di una fotocamera principale da 50 MP con image processing gestito tramite IA e, soprattutto, di una ricarica rapida cablata a 100 W e wireless a 50 W. Lo smartphone dovrebbe poi godere del rating IP68 contro acqua e polvere ed essere rilasciato con il sistema operativo Honor MagicOS 7 basato su Android 13.