Honor Magic 6 si mostra in due teaser: controlli con la vista e intelligenza artificiale

Al netto del successo di smartphone orientati alla privacy su Kickstarter, i principali produttori del settore stanno cercando nuovi metodi per differenziare i propri dispositivi da quanto già presente sul mercato. In questo contesto, sono stati pubblicati due teaser relativi al futuro Honor Magic 6.

A tal proposito, come fatto notare anche da Engadget, in un primo video legato all'evento Snapdragon Summit di Qualcomm, ovvero quello che potete riprodurre mediante il player presente in copertina, viene mostrato rapidamente l'eye-tracking integrato. Quest'ultimo viene indicato col nome di Magic Capsule, nonché descritto in modo più generale come "interazione multimodale basata sul tracciamento oculare".

Essenzialmente, dunque, si fa riferimento a controlli con la vista, nel senso che per eseguire operazioni come aprire un'applicazione basta semplicemente fissare il giusto punto del display. Capite bene, tra l'altro, che si tratta anche di una funzione di accessibilità che potrebbe tornare utile a più di qualcuno.

Per il resto, immancabilmente anche Honor sta puntando sull'intelligenza artificiale. In questo caso, di mezzo c'è un LLM on-board, nel senso che il chatbot IA con cui l'utente potrà interagire si baserà su quanto presente nella memoria del dispositivo stesso. Questo senza trasferire alcunché sul cloud, chiaramente in ottica privacy, nonché offrendo al contempo un comodo assistente che può accedere rapidamente a foto, video, contatti e così via. Per intenderci, YOYO, così viene chiamato l'assistente nel teaser che potete vedere in calce, può potenzialmente creare brevi video a partire da un semplice input testuale.