Honor Magic 6 Pro come iPhone 14: avrà la Dynamic Island (più o meno)

Dopo la presentazione di Honor Magic V Purse all'IFA di Berlino, la lineup dei prossimi mesi di smartphone pieghevoli del colosso cinese sembra essere completa. Tuttavia il lancio del top di gamma Honor Magic 6 Pro si avvicina rapidamente: secondo alcuni leaker, il telefono avrà una funzione ripescata dagli iPhone di Apple.

Il noto tipster Digital Chat Station, infatti, ha svelato che Honor Magic 6 Pro avrà una specie di Dynamic Island, anziché la classica selfie-camera con tecnologia punch-hole che abbiamo già visto su Honor Magic 5 Pro (per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Honor Magic 5 Pro). In altre parole, l'azienda cinese prenderà spunto dagli iPhone 14 di Apple per il suo prossimo top di gamma.

Secondo Digital Chat Station, la "pillola" al centro dello schermo di Honor Magic 6 Pro (di cui trovate un render in calce a questa notizia) dovrebbe contenere l'hardware per il riconoscimento facciale in 3D e ben due fotocamere selfie (a differenza dell'obiettivo singolo di iPhone 14 Pro e Pro Max). Per il momento, però, non abbiamo altre informazioni sull'hardware del nuovo flagship Honor.

Sempre Digital Chat Station ha poi spiegato che la "Dynamic Island" sarà gestita dal software di Magic 6 Pro, che dovrebbe essere MagicOS 8.0 basato su Android 14. In altre parole, è possibile che la "pillola" delle selfie-camere sarà gestita in modo simile a quella di iPhone 14 Pro e permetterà di mostrare notifiche e widget durante l'utilizzo del telefono.

Per il momento, sfortunatamente, Honor Magic 6 Pro resta avvolto nel mistero: lo smartphone dovrebbe essere lanciato nel corso del 2023 in Cina e all'inizio del 2024 nel resto del mondo, ma per ora la sua scheda tecnica è ancora sconosciuta.