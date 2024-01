Honor Magic 6 Series e Magic V2 RSR in arrivo al MWC: l'evento di lancio ha una data

A metà gennaio, Honor ha lanciato MagicOS 8.0 in Cina, insieme alla nuova serie di top di gamma Magic 6. Finora, però, del lancio globale di Honor Magic 6 e 6 Pro non si è saputo nulla. Le cose sono cambiate nelle scorse ore, quando la compagnia cinese ha annunciato l'evento di lancio globale dei due smartphone e di Magic V2 RSR.

Come potete leggere nel poster che trovate in cima a questa notizia, Honor Magic 6 e 6 Pro arriveranno il 25 febbraio 2024, e saranno presentati ufficialmente nel corso dell'evento "Discover the Magic" del colosso cinese. L'evento si terrà alle 14:00 in quel di Barcellona: come ampiamente prevedibile, dunque, la Magic 6 Series verrà presentata al pubblico internazionale durante il Mobile World Congress 2024.

In effetti, la lineup del MWC 2024 sembra molto densa: oltre all'evento "Discover the Magic" di Honor, infatti, anche Nothing ha annunciato un keynote al MWC, durante il quale potrebbe presentare il suo primo smartphone mid-gen, ossia Nothing Phone(2a). In parallelo, anche Xiaomi 14 Ultra potrebbe essere svelato a Barcellona a fine febbraio, prefigurando uno scontro tra titani cinesi nel corso della primavera.

In ogni caso, la serie Magic 6 di Honor comprende due smartphone, ovvero i già citati Honor Magic 6 e Honor Magic 6 Lite. Entrambi arriveranno con uno Snapdragon 8 Gen3 come proprio SoC, con una RAM fino a 16 GB e con una memoria interna fino a 1 TB. Entrambi, inoltre, avranno uno schermo LTPO AMOLED da 6,8" con luminosità di picco fino a 1.800 nits. La peculiarità di Honor Magic 6 Pro sarà la sua fotocamera, che comprenderà una lente periscopica da 180 MP e una principale da 50 MP con apertura variabile tra f/1.4 e f/2.0.

Nel corso dello stesso evento, Honor lancerà anche Magic V2 RSR, la versione brandizzata Porsche di Honor Magic V2: la scheda tecnica resta pressoché identica a quella del modello standard, anche se a questo giro la RAM aumenta fino a 16 GB e lo storage sale fino a 1 TB. Inoltre, anche il design delle fotocamere dello smartphone verrà leggermente modificato, anche se gli obiettivi resteranno gli stessi.