Honor Magic Fold trapela con nuovi render: ci sarà la fotocamera under-display?

Si torna a parlare dello smartphone pieghevole Honor Magic Fold dopo la conferma del suo nome con certificati EUIPO - assieme a un attualmente criptico Honor Magic Wing. In questa occasione specifica i protagonisti sono gli ultimi render del dispositivo, preliminari ma indicativi delle tecnologie in esso implementate.

Diffuso dal tipster RODENT950 tramite Twitter, il render in questione mostra uno smartphone dal retro particolarmente simile al già noto Honor 50, ultimo smartphone top di gamma rilasciato dal brand dopo la scissione da Huawei. Troviamo dunque il logo “HONOR” in basso a sinistra, mentre in alto sullo stesso lato troviamo un modulo fotocamera dalla forma circa ovale e con quattro sensori, divisi in due cerchi ben distanziati da uno spazio ove si colloca una ulteriore lente più piccola.

Anteriormente invece, tralasciando le scritte su schermo, si troverebbe un display con bordi leggermente spessi e, a sorpresa, una fotocamera non visibile in quanto posizionata sotto al pannello piuttosto che su notch punch-hole. Così facendo, Honor seguirebbe la casa sudcoreana Samsung nell’avventura dei sensori “under-panel”, tecnologia ancora relativamente acerba ma intrigante agli occhi di molti produttori di smartphone e utenti.

Per quanto riguarda il display interno non ci sono immagini ufficiali che ci consentano di carpire maggiori dettagli. Secondo le indiscrezioni di mercato dovrebbe trattarsi di un pannello da 8 pollici con risoluzione pari a 2200 x 2480 pixel. Consigliamo, tuttavia, di prenderle cum grano salis.

Se siete interessati agli smartphone della società cinese, vi reindirizziamo alla nostra recensione di Honor 50.