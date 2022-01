Honor Magic V, finalmente abbiamo un'immagine ufficiale dello smartphone pieghevole

Sappiamo già che Honor Magic V sarà il primo foldable con Snapdragon 8 Gen 1, ma oltre a questa e poche altre informazioni il nuovo dispositivo pieghevole di Honor è avvolto nel mistero sia per quanto riguarda la scheda tecnica che in termini di form factor e design. Oggi, però, la stessa Honor ha condiviso le prime immagini del device.

L'azienda, infatti, ha pubblicato la prima fotografia promozionale di Honor Magic V, che potete vedere in calce, sull'edizione cinese di Esquire Magazine del 5 gennaio 2022. Successivamente, Honor ha ripubblicato la stessa immagine anche sul proprio profilo Weibo, un sito web di microblogging cinese.

La fotografia mostra per la prima volta il form factor "a portafoglio" di Honor Magic V, che è molto simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold 3, di Xiaomi Mi Mix Fold e del recente OPPO Find N. A colpire è sicuramente il pannello posteriore arancione in finta pelle, definita "vegan" dall'azienda cinese, che vediamo per la prima volta su uno smartphone pieghevole. Il resto del device è invece di metallo.

Sul retro possiamo vedere un setup triple-camera dotato di tre obiettivi diversi, di cui uno principale leggermente più grande degli altri, che saranno probabilmente un grandangolare ed un teleobiettivo. Infine, il pulsante di accensione e il volume sono sul lato destro del device. Con ogni probabilità, comunque, l'opzione con retro in pelle del device non sarà l'unica disponibile sul mercato, perché un'immagine teaser rilasciata da Honor sembrava puntare ad uno chassis interamente metallico.

Stando agli ultimi rumor, a parte il già noto chipset Snapdragon 8 Gen 1, Honor Magic V avrà sistema operativo Android 12, una fotocamera posteriore da 50 MP e il fast charging a 66 W cablato. I due schermi del device avranno refresh rate da 120 Hz e 90 Hz, rispettivamente per il display esterno e per quello interno. Ad ogni modo, Honor Magic V dovrebbe arrivare tra meno di una settimana in Cina, mentre non ci sono notizie circa la sua uscita internazionale.