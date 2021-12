Honor Magic V si mostra con nuovi dettagli: sarà il primo foldable con Snapdragon 8 Gen 1

Il nuovo smartphone pieghevole Honor Magic V si sta rivelando in sempre più dettagli dinanzi al pubblico internazionale: la società cinese ci ha già stuzzicato con un teaser a tutto schermo, ma attenzione anche alle ultime informazioni diffuse dai tipster del settore riguardo il comparto tecnico.

Come spesso accade per i dispositivi mobili asiatici, a dirci qualcosa in più su Honor Magic V è il rinomato informatore Digital Chat Station o DCS, il quale ha scritto quanto segue: “Il grande schermo integrato ha un design con singolo notch punch-hole nell'angolo in alto a destra, mentre il piccolo schermo esterno ha un singolo foro centrato e un design leggermente curvo a destra. Sia lo schermo interno che quello esterno hanno una fotocamera frontale ma uno è a 90Hz e l'altro a 120Hz. La fotocamera posteriore principale è da 50 MP, il processore Snapdragon 8 Gen1, la carica super flash da 66 W e il sistema operativo di base Android 12”.

Tante informazioni interessanti, dunque, perché la frequenza di aggiornamento dei pannelli in dotazione si prospetta adeguata agli standard di mercato attuali, la ricarica rapida è sorprendente e c’è persino il nuovo chipset top di gamma Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm, il quale debutta dunque su uno smartphone pieghevole per la prima volta nella sua finora breve vita.

Mancano invece informazioni sui tagli di memoria, sulla tipologia del display e sulla capacità della batteria in dotazione. Consigliamo di tenere occhi e orecchie aperte, allora, ma anche di prendere i rumor trattati con le pinze in attesa di teaser ufficiali.

Sarà interessante vedere, infine, se Honor Magic V arriverà anche in Europa a guidare il nuovo corso della società asiatica dopo la scissione da Huawei.