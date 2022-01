Honor Magic V non ha più segreti: trapelano specifiche tecniche e prezzo!

Honor Magic V si è svelato in ogni dettaglio tecnico a pochi giorni dal suo lancio ufficiale, previsto per il 10 gennaio prossimo. Il primo smartphone pieghevole di Honor è già noto nel design ufficiale “a portafoglio”, simile a Galaxy Z Fold 3 e OPPO Find N, ma solo nelle ultime ore in rete è apparsa l’intera scheda con le specifiche.

Stando a quanto ripreso da MySmartPrice, Magic V si doterà di un display OLED interno da 7,9 pollici con risoluzione pari a 2.272 x 1.984 pixel e refresh rate di 90Hz, con un design gapless per offrire la migliore esperienza visiva possibile su un foldable, evitando la chiara visione della cerniera. Esternamente dovrebbe trovarsi, invece, uno schermo OLED da 6,45 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e una fotocamera selfie da 42 MP f/2.4.

Restando sul comparto fotocamera al momento i tipster affermano che sul retro ci saranno tre sensori tutti da 50 megapixel, di cui un grandangolare e un ultra-grandangolare, mentre il terzo si vocifera sia spectrum enhanced – non è chiaro cosa significhi esattamente, dunque potrebbe trattarsi di una tecnologia inedita firmata Honor.

Sotto la scocca, invece, è già certa la dotazione del chipset ammiraglia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di ultima generazione, abbinato a 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna. Ad alimentare il tutto dovrebbe esserci una batteria da 4.750 mAh con ricarica rapida a 66 W.

Infine, non mancano rumor sul prezzo dati da una presentazione aziendale di cui sarebbero trapelate su Weibo alcune fotografie. In esse si vede qualche informazione proprio sui costi, pari presumibilmente a 2.200 Dollari al cambio attuale.

Restando sempre nel settore dei foldable, Apple potrebbe evitare il lancio di un iPhone Fold sul breve termine per sfiducia nelle tecnologie pieghevoli attuali.