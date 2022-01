Honor Magic V: secondo alcuni leak sarà presentato tra poche ore

Dopo aver mostrato il primo teaser di Honor Magic V, il suo primo device foldable, Honor pare essere intenzionata a presentarlo il 14 gennaio. Honor Magic V segna l'ingresso di Honor nel mercato dei pieghevoli, che nel 2021 hanno vissuto una vera e propria esplosione in termini di vendite.

Al momento, purtroppo, non sappiamo molto di Honor Magic V, poiché il teaser rilasciato dall'azienda mostra solo parte del design del telefono, senza sbilanciarsi sulle sue caratteristiche tecniche. Dall'immagine pubblicitaria, comunque, pare chiaro che Honor Magic V sarà un device "a portafoglio", come Samsung Galaxy Z Fold 3 e il recente OPPO Find N, annunciato a metà dicembre.

Stando ai leak, Honor Magic V avrà un SoC Snapdragon 8 Gen 1, risultando il primo smartphone pieghevole a montare il più recente chipset di Qualcomm, e dovrebbe avere uno schermo da 8" con risoluzione FullHD+. Sempre stando alle indiscrezione degli ultimi giorni, lo smartphone dovrebbe avere una fotocamera principale da ben 108 MP, mentre alcuni render leakati di Honor Magic V mostrano una selfie-camera posizionata sotto al display.

Quelle sulle specifiche tecniche di Honor Magic V, comunque, sono al momento poco più che speculazioni: di certo abbiamo solo che Honor ha detto che il suo prossimo flagship monterà uno Snapdragon 8 Gen 1, ma non sappiamo ancora se intendesse Honor Magic V o un nuovo device non-foldable che potrebbe essere annunciato nel corso del 2022.

Ad ogni modo, la presentazione di Honor Magic V è fissata per il 14 gennaio. Il lancio cinese del device dovrebbe invece essere programmato per il prossimo mese, mentre non ci sono ancora conferme riguardo un'eventuale release globale del telefono.