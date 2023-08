Honor Magic V Slim: il pieghevole 'al contrario' si mostra online, lancio all'IFA?

Già sappiamo che Honor sarà presente all'IFA con un evento di ampio respiro: quest'ultimo, che si terrà il 1° settembre alle 10:00 italiane, dovrebbe essere incentrato su ben tre nuovi smartphone pieghevoli Honor. Uno di questi, stando ai leak degli ultimi giorni, dovrebbe essere un telefono a portafoglio con piegatura "al contrario".

Andiamo però con ordine: sicuramente all'IFA ci sarà Honor Magic V2, l'ultimo pieghevole dell'azienda cinese. Magic V2 sarà lanciato in Europa durante la kermesse berlinese, dopo aver fatto il suo debutto in Cina durante l'estate. Lo smartphone avrà un form factor molto tradizionale, ma vanterà anche uno spessore ridotto all'osso, grazie ad una cerniera di nuova generazione, e una scheda tecnica da vero e proprio top di gamma.

In parallelo, potrebbe arrivare un pieghevole Honor a basso prezzo, sul quale ancora non sappiamo nulla ma che potrebbe focalizzarsi sulla fascia medio-alta del mercato, con un prezzo non superiore ai 1.000 Euro: un costo tutto sommato ridotto per uno smartphone a portafoglio. Ovviamente, in questo caso possiamo aspettarci dei piccoli compromessi sulla scheda tecnica del device, volti a tenerne basso il prezzo.

Il dispositivo più interessante tra quelli in arrivo, però, dovrebbe essere il pieghevole Honor Magic V Slim: quest'ultimo, che non è ancora stato annunciato neanche sul mercato cinese, sarà uno smartphone con form factor sempre a portafoglio, ma dotato di apertura verso l'esterno, anziché verso l'interno. Per farvi un'idea più chiara del design dello smartphone, potete dare un'occhiata alle immagini di Huawei Mate Xs 2, l'unico device con un formato simile attualmente in commercio.

Proprio Honor Magic V Slim è comparso online nelle scorse ore: stando a quanto riportano i colleghi di GSMArena, lo smartphone è stato approvato dalla certificazione cinese 3C con una ricarica rapida pari a 35 W. Una velocità di ricarica piuttosto bassa per uno smartphone cinese: possibile che il nuovo form factor limiti il fast charging del dispositivo?