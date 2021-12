Honor Magic V, nuovo teaser a tutto schermo per il bellissimo foldable Android

Dopo il primo teaser di Honor Magic V, il produttore asiatico sembra intenzionato a stuzzicarci ancora un po' prima di svelare definitivamente il suo primo pieghevole. Conosciuto inizialmente come Honor Magic Fold, questo smartphone punta fortissimo sul display, anche esterno.

In effetti, come possiamo apprezzare nei seppur pochi ma eloquenti fotogrammi del breve teaser pubblicato da Honor su Weibo, questo device farà felici i suoi possessori grazie a un rapporto screen-to-body decisamente elevato, con camera Selfie esterna incastonata in un singolo foro centrale, bordo destro particolarmente curvato e angoli destri, superiore e inferiore, entrambi smussi. Più spigolosi, ma non eccessivamente, i corrispettivi angoli che si interfacciano con la cerniera di apertura del pieghevole.

Pochi i dettagli attualmente a nostra disposizione, ma si vocifera che questo possa essere anche uno dei primi smartphone dotati di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, oltre a potersi fregiare, salvo sorprese, del titolo di primo foldable assoluto con questa soluzione.

Il lancio di Honor Magic V sarà un evento di grande portata e il brand lo sa bene. Per questo motivo, il teaser pubblicato rende particolarmente onore con un tono particolarmente roboante. Il mistero si infittisce, nonostante abbia messo in luce dettagli importanti su stile e design. Quanto alle diagonali, al momento si vocifera che il pannello esterno possa essere da 6,5 pollici, mentre i più recenti ultimi rumor su Honor Magic V puntano su un'unità interna da 8 pollici.