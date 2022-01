Honor Magic V è ufficiale: doppio display OLED e cerniera ultra resistente, ma che prezzo!

A poche ore dalla pubblicazione delle specifiche di Honor Magic V, il produttore ha svelato in via ufficiale nel corso di un evento tenuto in Cina il suo primo smartphone pieghevole, che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo importante.

Partiamo dal design, che ricorda a grandi linee il Galaxy Z Fold3 di Samsung ed è condito da una cerniera che secondo quanto affermato è in grado di garantire fino a 50 apertura al giorno per oltre 10 anni e fa della resistenza il suo punto di forza

A livello tecnico troviamo due display OLED: quello esterno è da 6,45 pollici con risoluzione di 2560x1080 pixel e densità di 431ppi, a cui si aggiunge un refresh rate di 120Hz ed un foro per ospitare le fotocamere. Il pannello interno è invece da 7,9 pollici, anch'esso OLED ma flessibile con risoluzione di 2272x1984 pixel e refresh rate di 90Hz. Sul lato della scocca è integrato anche il sensore per le impronte digitali che è montato nel tasto di accensione.

Il comparto fotografico posteriore è composto da tre lenti: la principale da 50 megapixel f/1.9, il secondario ultra wide da 50 megapixel f/2.2 ed un terzo basato sul sistema "spectrum enhanced" sempre da 50 megapixel ma con apertura f/2.0. La fotocamera anteriore è invece da 42 megapixel, con apertura f/2.4.

La batteria è invece da 4750 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 66W, e beneficia delle ottimizzazioni legate al Magic UI 6, il software basati su Android 12. Sempre restando al comparto hardware, troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm accompagnato da 12 gigabyte di RAM e 256 o 512GB di storage, a seconda della versione scelta. Da chiuso Honor Magic V misura 160,4 x 72,7 x 14,3 mm, che diventano 160,4 x 141,1 x 6,7 mm se lo si apre, a fronte di un peso di 293g.

Tornando al software, Honor si è soffermata sul lavoro portato avanti dai suoi sviluppatori per fare in modo che l'UI consumi in maniera efficiente l'energia, garantendo al contempo buone performance in termini di GPU e connettività.

Non è chiaro se sia in programma l'arrivo anche sul mercato europeo ed internazionale, ma in Cina Honor Magic V sarà disponibile nelle colorazioni arancio, bianco e nero al prezzo di circa 1950 Euro.