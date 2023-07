Honor Magic V2: tutto pronto per il nuovo pieghevole, sarà il più sottile al mondo

Tra le uscite estive targate Honor comparse nel maxi-leak di fine giugno c'era anche il nuovo pieghevole Honor Magic V2, che secondo il leak sarebbe arrivato nel mese di luglio. Puntuale come un orologio svizzero, la compagnia cinese ha pubblicato nelle scorse ore il primo teaser del suo nuovo smartphone foldable.

Il titolo del poster, che trovate riportato in calce a questa notizia, è "From Progress to Evolution!", ovvero "Dal progresso all'evoluzione!", e ci mostra un dettaglio del nuovo Honor Magic V2. Con ogni probabilità, il titolo del poster fa riferimento al "salto" generazionale tra Honor Magic V e Magic V2, dopo che lo scorso anno Honor ha lanciato Magic Vs, un refresh mid-gen del suo smartphone a portafoglio.

La conferma della nuova generazione di foldable, comunque, spiega che Honor punta molto sugli smartphone pieghevoli, pur senza trattenersi anche nel mercato dei telefoni convenzionali: non a caso, il 5 luglio in Cina dovrebbe arrivare il nuovo dispositivo midrange Honor X50. La strategia di Honor è quella del pragmatismo, che ha portato la compagnia a non focalizzarsi solo su un settore del mercato smartphone, ma a produrre device di qualità per ogni fascia di prezzo e form factor.

In parallelo alla diffusione del poster, il CEO di Honor Zhao Ming ha spiegato che Magic V2 sarà estremamente sottile, rubando il primato di spessore a Xiaomi Mi Mix Fold 2, lanciato lo scorso anno in Cina, e allo Huawei Mate X3, anch'esso presentato negli scorsi mesi nel mercato asiatico. Secondo Zhao Ming, Honor Magic V2 avrà uno spessore di soli 5,2 millimetri, appena inferiore rispetto alla proposta di Huawei (5,3 mm) e di quella di Xiaomi (5,4 mm).

Secondo i rumor, comunque, Honor annuncerà due smartphone pieghevoli durante un evento previsto in Cina per il 12 luglio. Uno sarà il Magic V2 "semplice", dotato di chip Snapdragon 8+ Gen1; l'altro, invece, sarà il Magic V2 Supreme Edition, che arriverà in commercio con un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm.