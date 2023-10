Honor Magic Vs 2 svelato con un teaser: domani la presentazione ufficiale

Sono passati ormai tre mesi dal lancio di Honor Magic V2 in Cina: lo smartphone pieghevole di ultima generazione del colosso cinese è arrivato sul mercato occidentale solo a settembre, ma oggi diventa già "vecchio". Nelle scorse ore, infatti, Honor ha mostrato il primo teaser di Magic Vs 2, il suo nuovo foldable mid-gen.

Dopo la presentazione di Honor Magic V2 in occidente, avvenuta a inizio settembre nella cornice dell'IFA di Berlino, Honor ha pubblicato la prima immagine di Magic Vs 2 nelle scorse ore. Il dispositivo è sia una revisione mid-gen di Honor Magic V2 che un vero e proprio seguito per Honor Magic Vs, lanciato lo scorso anno dalla compagnia cinese. A questo giro, per la verità, Honor ha anticipato i tempi: Magic Vs è infatti arrivato lo scorso anno a novembre, mentre Magic Vs 2 farà il suo debutto a metà ottobre sul mercato asiatico.

Lo smartphone è stato rivelato su X da Bhavya Siddappa, Global Marketing Manager di Honor, ma dovrebbe ricevere una presentazione ufficiale nelle prossime ore. Il dispositivo, che ha un design del tutto simile a quello di Honor Magic V2, è stato presentato in una versione con un pannello posteriore lucido di colore azzurro su cui spicca un sistema triple-camera posteriore.

Oltre all'immagine ufficiale di lancio, purtroppo, per il momento i dettagli su Honor Magic Vs 2 latitano. Possiamo ipotizzare che Honor solleverà il velo di mistero che circonda lo smartphone nelle prossime ore, ma i leak e i rumor ci svelano che il device potrebbe avere un SoC Snapdragon 8+ Gen1 insieme a 16 GB di RAM e ad uno storage fino a 1 TB.

In termini di fotocamere, possiamo aspettarci che Magic Vs 2 avrà una lente primaria da 50 MP, un ultra-grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Infine, la batteria del device dovrebbe assestarsi attorno ai 5.000 mAh, con supporto per il fast charging fino a 66 W. In Cina, comunque, Honor dovrebbe tenere un evento di lancio nella giornata di domani, giovedì 12 ottobre: insiema a Magic Vs 2, secondo i rumor, dovrebbe arrivare anche Honor Watch 4 Pro, che compare anche nella foto-teaser condivisa da Siddappa sui social.