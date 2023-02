Honor Magic Vs arriva in Europa: a 1599 Euro parte la sfida al Galaxy Z Fold4

Insieme al nuovo Honor Magic5 Pro, il brand ha annunciato il lancio globale del suo nuovo pieghevole, il Magic Vs già presentato qualche mese fa in Cina ed ora pronto ad approdare nel Vecchio Continente per sfidare il Galaxy Z Fold di Samsung.

A livello tecnico, Honor Magic Vs è il foldable più leggero del mondo ed è accompagnato da una serie di specifiche molto interessanti. Ad esempio, in molti si sono soffermati sulla cerniera che non mostra piegature quando aperta, ma anche sullo spessore di 12,9mm da piegato ed un peso di appena 276 grammi.

Proprio la cerniera verticale verso l’interno - a quattro elementi - è stata testata per essere aperta e chiusa fino a 400mila volte, un dato che ne conferma la resistenza e si traduce in più di dieci anni di utilizzo con 100 aperture al giorno.

La batteria è invece da 5000 mah, mentre a livello tecnico troviamo il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 ed uno schermo OLED interno da 7,9 pollici con refresh rate fino a 90Hz ed esterno da 6,45” OLED con refresh rate fino a 120Hz. La scheda tecnica è completata da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, oltre che dal supporto alle reti 5G, al WiFI Dual-Band e l’NFC, oltre che al Bluetooth 5.2.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale Sony IMX800 da 54 megapixel, una ultrawide e macro da 50 megapixel ed un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. La lente frontale invece è composta da due sensori da 16 megapixel, uno su ciascun display.

Honor Magic Vs arriverà in Europa ad un prezzo di 1599 Euro nelle colorazioni Cyan e Black.