Honor Magic Vs in arrivo: annunciato l'evento di lancio, uscirà anche in Italia?

La scorsa settimana vi abbiamo riportato l'annuncio di un nuovo flagship Honor, ufficialmente fissato dall'azienda cinese per il 23 novembre. Oggi, finalmente, sappiamo il nome dello smartphone che verrà svelato da Honor a fine novembre, e potrebbe trattarsi di una sorpresa per molti fan della compagnia.

Con l'immagine che trovate in calce, infatti, Honor ha annunciato che presenterà Magic Vs, il successore del pieghevole Honor Magic V presentano in Cina a gennaio 2022 e mai arrivato in Italia (fino ad ora: forse il programma Dual Flagship di Honor potrebbe cambiare le carte in tavola nei prossimi mesi, almeno per il mercato europeo).

Non è chiaro però se Magic Vs sarà l'unico protagonista dell'evento o se, al contrario, Honor lancerà due smartphone nella stessa cornice: i rumor delle scorse settimane, infatti, hanno spinto insistentemente per un annuncio del flagship non-pieghevole Honor Magic 5 entro fine mese, tanto che, quando Honor ha fissato l'evento del 23 novembre, buona parte della stampa internazionale ha subito creduto che esso sarebbe stato dedicato proprio a Magic 5.

In teoria, Magic Vs dovrebbe arrivare anche in Europa, a differenza del Magic V originale, ma non ci sono ancora certezze in merito: l'evento del 23 novembre, infatti, è intitolato "China Launch Event", suggerendo inequivocabilmente che si tratterà di una presentazione destinata al solo mercato cinese.

L'immagine teaser pubblicata da Honor, comunque, sembra mostrare che il design di Magic Vs rimarrà lo stesso del predecessore, al più dicendo addio ai bordi laterali arrotondati in favore di uno chassis piatto. Inoltre, l'immagine mostra anche una fotocamera punch-hole presente sullo schermo interno del device, senza però fornire ulteriori informazioni sullo smartphone.