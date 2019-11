Honor Magic Watch 2: in rete alcune immagini a pochi giorni dal lancio

Honor Magic Watch 2, il nuovo smartwatch della società cinese che dovrebbe vedere la luce il 26 Novembre, si mostra nuovamente sul web in una serie d'immagini che offrono una nuova panoramica sul design pensato dagli ingegneri.

A quanto pare gli utenti si troveranno di fronte ad un orologio molto simile rispetto al predecessore. Secondo alcune indiscrezioni il dispositivo segnerà l'introduzione di un display touchscreen ed un nuovo sistema di controllo, mentre sotto la cassa sarà presente il processore Kirin A1 che dovrebbe aiutare l'azienda ad offrire prestazioni migliori ed una connessione Bluetooth più stabile.

L'Honor Magic Watch originale era dotato di un pannello AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione di 320x320 pixel e densità di 326ppi, con chipset ARM M4, 16MB di RAM e 128GB di memoria interna.

A riguardo non sono arrivate molte informazioni: resta da capire il prezzo e l'eventuale disponibilità in Italia ed Europa. L'evento in programma per la prossima settimana infatti dovrebbe fornire indicazioni solo sull'arrivo nel mercato locale.

Honor Magic Watch è arrivato in Europa solo ad inizio anno, a pochi mesi dal lancio cinese, ad un prezzo di 179 Euro. E' chiara quindi l'intenzione della compagnia cinese di rilanciare la propria offerta anche nel mercato degli smartwatch, dopo essersi ritagliata una posizione di rilievo in quello degli smartphone.