Honor Magic X si avvicina: il primo smartphone pieghevole di Honor arriverà a fine 2021?

A seguire il debutto di Honor 50 5G in Europa, nei piani della società cinese separatasi ormai diversi mesi fa da Huawei dovrebbe esserci anche lo smartphone pieghevole Honor Magic X, il primo foldable del brand di George Zhao che dovrebbe approdare sul mercato entro fine 2021.

Sul social network cinese Weibo si è parlato molto nelle ultime ore di questo prodotto in particolare: l’informatore Chrysanthemum Films Fans ha scritto nello specifico che Honor dovrebbe rilasciare il suo primo foldable dal nome in codice “Magic X” alla fine del quarto trimestre dell’anno corrente. Egli ha inoltre parlato del design, indicando che il pannello pieghevole dovrebbe adottare una forma simile allo Huawei Mate X2 se non per qualche differenza non specificata.

Se dovesse essere davvero così, la fine di quest’anno potrebbe essere infuocata per quanto riguarda il segmento foldable: a metà settembre si era discusso del possibile lancio di smartphone pieghevoli Google, OPPO, vivo e Xiaomi, rendendo così ancora più vasto l’orizzonte del settore agli utenti che attendono ancora nuovi modelli e prezzi più accessibili. Con l’aggiunta di Honor ci si dovrebbe aspettare una “battaglia su scala globale” che si giocherà su innovazioni tecniche e prezzi di listino più bassi, soprattutto rispetto al concorrente principale Samsung che sta riscuotendo parecchio successo grazie a Galaxy Z Fold3 e Z Flip3.

L’interesse certamente non manca, ma dovremo attendere ancora diverse settimane prima di ottenere informazioni ufficiali dai brand interessati, soprattutto per quanto riguarda il lancio nel Vecchio Continente di tali dispositivi, sempre se verranno presentati sul mercato. Per il momento meglio limitarsi a prendere tali rumor con le pinze.