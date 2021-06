Honor Magic X sarà il primo pieghevole del brand: novità su schermi e data di lancio

Gli appassionati di smartphone pieghevoli non stanno attendendo solamente i nuovi modelli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 possibilmente in arrivo per agosto 2021, ma anche il debutto ufficiale di aziende come Honor nel mondo foldable che, secondo recenti indiscrezioni, dovrebbe avvenire con il modello Honor Magic X.

A parlarne nelle ultime ore è stato Ross Young, fondatore e CEO di DSCC ed esperto dell’industria display. Le sue voci riguardano, ovviamente, proprio i pannelli che Honor utilizzerà per il suo primo pieghevole Magic X, presumibilmente prodotti da Visionox e BOE. In tal caso, dovrebbe trattarsi del debutto ufficiale di Visionox tra le soluzioni per schermi pieghevoli. Ciò non dovrebbe avvenire infatti con Xiaomi e il nuovo Mi Mix Fold 2 che, in ogni caso, avrà un pannello esterno non-foldable fornito dalla medesima azienda.

Tornando però a Honor Magic X, altre indiscrezioni trattano poi ulteriori dettagli tecnici che lo porrebbero come top di gamma pensato per competere direttamente con gli smartphone Samsung e soprattutto con la serie Huawei Mate della ex-azienda madre. Nello specifico, si parla della dotazione del chipset di punta Qualcomm Snapdragon 888 o delle piattaforme MediaTek Dimensity 1100/1200, mentre il design dovrebbe consistere in un display piegato verso l’esterno addirittura dai bordi curvi, una vera e propria novità per il mondo foldable.

Per quanto concerne la data di lancio, il periodo più plausibile sarebbe a fine estate 2021 o nel pieno autunno 2021, ergo tra fine agosto e ottobre; non essendoci dati ufficiali, però, meglio prendere questi rumor cum grano salis. Nel mentre non ci resta che attendere Honor 50, smartphone atteso per domani 16 giugno 2021 e per il lancio in Europa con Google Mobile Services.